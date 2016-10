CDU-Generalsekretär: Dulig schadet Sachsen

20.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Die sächsische CDU wirft Vizeministerpräsident Martin Dulig (SPD) vor, sich zum «Kronzeugen» eines völlig überzogenen «Sachsen-Bashings» zu machen. Dulig habe ein zweites Mal Bedienstete des Freistaates pauschal bezichtigt, extremistische Positionen zu vertreten, sagte CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Er schadet unserem Land durch sein Auftreten.» Von einem Staatsminister dürfe man «ein Mindestmaß an Loyalität gegenüber der Gesellschaft erwarten».

Hintergrund ist ein «Stern»-Interview, in dem der SPD-Landesvorsitzende ein «qualitatives Problem in den Führungsebenen» des Freistaates als Grund für den «ramponierten» Ruf Sachsens ausgemacht hatte. Zudem hatte er der Führung von Polizei und Ordnungsbehörden einen «inakzeptable Laisser-faire-Haltung» gegenüber demokratischen Grundprinzipien unterstellt.

«Mit einem solchen Generalverdacht gegenüber der Polizei und Justiz isoliert sich Martin Dulig», sagte Kretschmer. Wenn er ein so großes Misstrauen gegenüber den Beamten und Angestellten des Freistaates hege, «wie kann er auf Dauer mit diesem Konflikt zurechtkommen?»