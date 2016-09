CDU-Politiker Krah tritt wegen Merkel-Kurs aus Partei aus

erschienen am 19.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Dresdner CDU-Politiker Maximilian Krah ist aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesvorsitzenden Angela Merkel aus der Partei ausgetreten. Das bestätigte der CDU-Kreisvorstand am Montagabend in Dresden. Krah sei damit einem Parteiausschlussverfahren zuvorgekommen, das wegen einer Website eingeleitet worden wäre, «auf der Krah als Mitinitiator offen zum Austritt aus der CDU aufruft». Dem MDR sagte Krah, der ursprünglich im nächsten Jahr für den Bundestag kandidieren wollte, dass er sich zu dem Schritt entschlossen habe, weil die CDU dem Land nicht mehr guttue.

Auf der Website www.cdu-austritt.de heißt es: «Mit der Entscheidung der Bundesvorsitzenden, trotz der Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin an ihrer Politik der offenen Grenzen festzuhalten und Obergrenzen für Zuwanderung abzulehnen, muss jedem, der aus christdemokratischer Überzeugung und demokratischem Patriotismus in der CDU für eine andere Politik streitet, eines klar sein: Es ist vorbei. Der Kampf ist aussichtslos. Er ist nur mehr ein Feigenblatt für eine Politik, die seinen Werten und Interessen widerspricht.»

Krah gehörte bislang dem Kreisvorstand der CDU an und ist Vorsitzender des Ortsverbandes Zschachwitz.