Bombenfund in Chemnitz: Hier wird evakuiert

erschienen am 25.10.2016



Polizei und Stadtverwaltung haben soeben die Karte mit dem Evakuierungsbereich veröffentlicht. Die Karte in hoher Auflösung finden Sie hier. Eine detaillierte Straßenliste mit Hausnummern folgt in Kürze, meldet die Stadt.