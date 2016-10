Bombenfund in Chemnitz: Pablo-Neruda-Grundschule bleibt morgen geschlossen

erschienen am 25.10.2016



Nach dem Bombenfund in Chemnitz und der noch andauernden Evakuierung, hat die Stadt beschlossen, dass die Pablo-Neruda-Grundschule morgen geschlossen bleibt. Eine Notbetreuung für Schüler, deren Betreuung innerhalb der Familie nicht möglich ist, ist abgesichert, heißt es weiter. Sollte die Sperrung auch morgen weiter bestehen, findet die Notbetreuung am André-Gymnasium, Henriettenstr. 35, statt. Wenn die Sperrung morgen aufgehoben ist, findet die Notbetreuung an der Pablo-Neruda-Grundschule statt.

Für das Berufsschulzentrum für Wirtschaft II, Kanzlerstraße 9, in Chemnitz gilt folgende Regelung: Wenn die Evakuierung aufgehoben ist, findet morgen Unterricht statt. Andernfalls gehen die Auszubildenden in die Ausbildungsbetriebe und die Schüler bleiben zu Hause. In allen anderen Schulen der Stadt Chemnitz findet morgen der Unterricht regulär statt. (fp)

