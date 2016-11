CFC unterliegt bei Union Berlin

erschienen am 22.11.2016



Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat am Dienstag ein Testspiel beim FC Union Berlin 1:3 (0:0) verloren. Florian Hansch sorgte dabei mit einem sehenswerten Treffer für das zwischenzeitliche 1:1. Bei den Himmelblauen kamen vor allem Akteure aus der zweiten Reihe und Nachwuchsspieler zum Einsatz, so liefen unter anderem die A-Junioren Kilian Müller und Tim Campulka mit auf. Die Chemnitzer Stammelf wurde in den letzten 25 Minuten auf den Rasen geschickt. "Es war bei besten äußeren Bedingungen ein sehr ordentlicher Test, der seinen Zweck erfüllt hat", sagte CFC-Sportdirektor Stephan Beutel. Am kommenden Samstag muss Chemnitz zum Punktspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt antreten. (kbe)