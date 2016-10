Joanna Bator erhält Stefan-Heym-Preis

erschienen am 18.10.2016



Chemnitz. Joanna Bator erhält den nächsten Internationalen Stefan-Heym-Preis. Das wurde am Dienstagnachmittag im Chemnitzer Rathaus bekannt gegeben. Die Preiverleihung ist im April 2017.

Joanna Bator, geboren 1968, publizierte in wichtigen polnischen Zeitungen und Zeitschriften und forschte mehrere Jahre lang in Japan. Die deutsche Übersetzung ihres Romans "Sandberg" durch Esther Kinsky war ein literarisches Ereignis. Seither gilt Joanna Bator als eine der wichtigsten neuen Stimmen der europäischen Literatur. Für "Dunkel, fast Nacht" (2012) wurde sie mit dem NIKE, dem wichtigsten Literaturpreis Polens, ausgezeichnet. Joanna Bator ist Hochschuldozentin und lebt in Japan und Polen.

Der Stefan-Heym-Preis wird im Gedenken an den Sohn und Ehrenbürger der Stadt zeitkritischen und couragierten Persönlichkeiten zuerkannt, die wie Stefan Heym als Schriftsteller oder Publizisten herausragende und nachhaltig wirkende Leistungen erbracht haben. Die vorhergehenden Titelträger heißen Amos Oz (2008), Bora Cosic (2011) und Christoph Hein (2013). (fp)