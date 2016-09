Unbekannter raubt Seniorin in Chemnitz aus

erschienen am 09.09.2016



Chemnitz. Eine 67-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag auf der Carolastraße im Chemnitzer Stadtzentrum von einem Unbekannten beraubt worden. Nach Polizeiangaben war die Seniorin mit ihrem Mann zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu ihrem Auto. Plötzlich wurde ihr die Handtasche entrissen. Der unbekannte Täter flüchtete mit seiner Beute in die Waisenstraße.

Nach Angaben der 67-Jährigen soll der Mann etwa zwischen 1,65 Meter und 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte einen dunklen Teint, trug dunkle Bekleidung und hatte offenbar eine Kapuze auf.

Die Frau blieb bei der Tat unverletzt. Drei Zeugen, die durch das Rufen des Paares auf die Situation aufmerksam wurden, liefen dem Räuber nach. Der Täter soll ihnen dann mit einem Messer gedroht haben und weiter in die Brückenstraße geflüchtet sein. Die geraubte Tasche warf der Unbekannte schließlich auf der Flucht weg. Aus ihr fehlten einige hundert Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)