Camping Award: Vier Campingplätze in Sachsen unter den Top 100

Bad Schlema erhält von Campern gute Bewertung

Von Gabi Thieme

erschienen am 12.01.2017



Chemnitz. Zum zweiten Mal in Folge haben es vier Campingplätze aus Sachsen unter die 100 schönsten Anlagen Europas geschafft. Bei dem zum sechsten Mal vergebenen Camping Award wurde der Freizeitpark Lux-Oase in Kleinröhrsdorf in der Oberlausitz zugleich als die beliebteste Anlage Deutschlands gekürt. Besser gefallen haben Campern im vergangenen Jahr nur noch der "Grubhof" im Salzburger Pinzgau sowie zwei Plätze in Italien: Camping Marina di Venezia und der Komfortcamping Schlosshof in Südtirol. Diese drei landeten bei der Bewertung von 23.000 Plätzen Europas auf den ersten Rängen.

Die Lux-Oase fiel in der Gesamtwertung im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze zurück auf Rang 4. Insgesamt gaben bei der Online-Abstimmung 58.000 Camper aus ganz Europa 112.591 Bewertungen ab. Der jährlich durch den meistgeklickten europäischen Online-Campingführer vergebene Award ist ein Publikumspreis. Es gehe nicht um das goldene Waschbecken oder eine neue Wellnesslandschaft, sondern einzig und allein um die Kundenzufriedenheit und den Gesamteindruck, wie Erwin Oberascher, Geschäftsführer von Camping.info betont. Er kann auch erklären, warum die vier Plätze aus Sachsen unter den Top 100 dieselben sind wie ein Jahr zuvor. Nach der Lux-Oase landeten der Campingplatz von Gohrisch in der Sächsischen Schweiz auf Platz 31, der See-Camping Olbersdorf im Zittauer Gebirge auf Platz 46 und der Camping Silberbach in Bad Schlema auf Platz 74.

Wie Oberascher sagte, fließen in die Bewertung nicht nur die Stimmen der jüngsten Saison ein, sondern mit geringerem Gewicht auch die vorheriger Jahre. Damit werde die Berechnungsformel auf breitere Basis gestellt. Auch habe die Stimme jener Camper mehr Gewicht, die schon länger dabei sind und quasi fachmännisch viele Plätze beurteilen. "Sie genießen einen Vertrauenswert. Der soll auch verhindern, dass die Ergebnisse von Plätzen manipuliert werden. Zumindest dürfte das nach unserem Modus schwierig sein." Klar im Vorteil seien Plätze mit internationalem Publikum, nicht die mit Dauercampern.

Überrascht und erfreut zeigte sich Franziska Polusik, Chefin der Campingplatzes Silberbach in Bad Schlema im Erzgebirge. Die Anlage war vor einem Jahr auf Anhieb auf Platz 55 gelandet. "Ich habe niemanden aufgerufen, da mit abzustimmen. Aber ich weiß, dass Interessenten im Netz schon auf solche Einschätzungen achten." Vielleicht sei das ja ein Grund für die seit Eröffnung 2008 stetig und 2016 sogar deutlich gestiegene Gästezahl auf 900 in 2016. Ihre kleine Anlage mit 40 Stellplätzen und 60 Prozent Auslastung im Sommerhalbjahr profiliere sich gegen den Trend: nicht als Luxus-Domizil, sondern als preiswerte Ruhe-Oase in der Nachbarschaft eines Radonheilbades und eines Golfplatzes auf rekultivierter Haldenlandschaft. Vieles, selbst das Campen jetzt im Januar, seien auf Anfrage möglich. Der Camping Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Alle Bewertungen, Berechnungsformel und -faktoren sind für jedermann einsehbar.