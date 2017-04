Cannabisplantage in Freitaler Wohnung ausgehoben

erschienen am 04.04.2017



Freital (dpa/sn) - Die Polizei hat in einer Wohnung in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) eine Cannabisplantage ausgehoben. Der 34 Jahre alte Mieter hatte dort in zwei Zelten 28 Pflanzen angebaut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Neben den Pflanzen und bereits getrocknetem Marihuana sei auch die Ausrüstung zur Aufzucht sichergestellt worden. Ein Hinweis hatte die Beamten auf die Spur des Beschuldigten gebracht. Er soll sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.