Cannabisplantage mit 700 Pflanzen in Wohnung entdeckt

erschienen am 06.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - In einer Dachgeschosswohnung in Leipzig ist eine Cannabisplantage entdeckt worden. Die vier Räume seien komplett für die Pflanzenzucht eingerichtet gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Folie bedeckte die Böden, Belüftungsanlagen mit Ventilatoren waren installiert. Rund 700 Hanfpflanzen wurden beschlagnahmt. Die Hausverwaltung war stutzig geworden, weil sich der Mieter der Wohnung seit Anfang Dezember nicht mehr gemeldet hatte. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.