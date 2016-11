Chemnitz geht bei Millionenpaket für Sozialwohnungen leer aus

Sachsen bezuschusst den Bau von Sozialwohnungen bis 2019 mit 140 Millionen Euro. De facto wird dieses Geld aber nur nach Leipzig und Dresden fließen. Warum eigentlich?

Von Jürgen Becker

erschienen am 27.11.2016



Chemnitz. Sozialwohnungen sind rar in Sachsen. Deren Anzahl hat sich seit 2010 um mehr als 80 Prozent auf weniger als 11.000 reduziert. Nach 16 Jahren gibt es deshalb erstmals wieder staatliche Zuschüsse im Freistaat, um Sozialwohnungen zu schaffen. Das Förderprogramm ist aber so zugeschnitten, dass neben Dresden und Leipzig nur noch Heidenau alle Kriterien für eine Bezuschussung erfüllt. Alle anderen Kommunen, in denen bezahlbarer Wohnraum ebenfalls zumindest in beliebten Vierteln knapp ist, gehen leer aus.

140 Millionen Euro stellt das Land laut Innenministerium in den nächsten drei Jahren zur Verfügung, damit bis zu 3500 günstige Quartiere entstehen. Wer die Förderung erhält, muss die Wohnung 15 Jahre lang Menschen mit geringem Einkommen und Wohnberechtigungsschein für maximal 3,50 Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter überlassen. Profitieren sollen vor allem Leipzig und Dresden, wo der Leerstand gering und preiswerter Wohnraum knapp sei, so Innenminister Markus Ulbig (CDU).

Eine Leerstandsquote von unter vier Prozent ist eine der Voraussetzungen für eine Förderung. Selbst in Leipzig beträgt diese Quote aber nach Angaben der Stadt knapp sechs Prozent, in Dresden sind es 6,5 Prozent. Deshalb werden in Dresden jetzt die Ruinen und die zurzeit nicht vermietbaren Wohnungen herausgerechnet. "Damit liegen wir dann bei 2,5 Prozent", sagte Dresdens Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann. Leipzig verfährt genauso, kommt dadurch auf drei Prozent - und rechnet laut einem Sprecher mit rund 1500 Wohnungen, die mithilfe des neuen Förderprogramms bis 2019 entstehen könnten. Gebraucht würden geschätzt aber jedes Jahr 1500, so der Stadtsprecher.

In Südwestsachsen gab es laut Innenministerium im vergangenen Jahr nicht einmal mehr 400 Sozialwohnungen. Doch selbst die wachsenden Städte Chemnitz und Freiberg erfüllen die Kriterien für eine Bezuschussung des sozialen Wohnungsbaus nicht. Auch dort seien die Mieten weiterhin niedrig, es drohe kein Wohnungsengpass, so ein Ministeriumssprecher.

Die Stadt Chemnitz selbst sieht momentan keinen Bedarf an weiteren Sozialwohnungen in der Stadt. Sie hadert aber grundsätzlich mit der Wohnungsbauförderung des Freistaats. Die Altbausanierung sei so teuer, dass sie sich durch die in Chemnitz zu erzielenden Mieten nicht rentiere, sagt ein Sprecher der Stadt. Deshalb müssten die Mieten nach einer Altbausanierung bezuschusst werden, sodass die Sanierung für Vermieter wieder attraktiv werde, die Miete aber zugleich für junge Haushaltsgründer, alleinlebende Senioren, Alleinerziehende und Familien noch bezahlbar sei.

René Hobusch, Chef des Landesverbands Haus und Grund, warnt indes, dass die Konzentration des sozialen Wohnungsbaus auf Dresden und Leipzig den ohnehin starken Zuzug in diese beiden Städte noch verstärken könne, wenn die Mieten dort ähnlich günstig wie im Umland wären. Auch für den Verband der sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) wäre das Geld besser ins Wohnen in Pirna, Riesa oder Radebeul investiert, um die Menschen vor Ort zu halten. "Es birgt zudem sozialen Sprengstoff, wenn Hartz-IV-Empfänger in Neubauten ziehen, deren Miete sich ein Normalverdiener nicht leisten kann", sagt VSWG-Referent Sven Winkler.