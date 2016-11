Chemnitz und Zwickau treffen im Landespokal aufeinander

Zwickau (dpa/sn) - Im Halbfinale des sächsischen Fußball-Landespokals kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Drittligisten Chemnitzer FC und FSV Zwickau. Das ergab die Auslosung am Montagabend in der Halbzeitpause des U20-Länderspiels Deutschland gegen Polen in Zwickau. Der CFC hat gegen den FSV Heimrecht.

Zwickau hatte sich durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung bei Regionalligist VfB Auerbach für das Halbfinale qualifiziert. Die Chemnitzer gewannen ihr Viertelfinale beim FSV Budissa Bautzen mit 7:5 nach Elfmeterschießen.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der Bischofswerdaer FV aus der NOFV-Oberliga Süd und Regionalligist Lok Leipzig gegenüber. Als Spieltermin ist das Wochenende 25./26. März 2017 vorgesehen.