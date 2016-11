Chemnitzer FC muss auf Kevin Conrad verzichten

erschienen am 04.11.2016



Chemnitz (dpa) - Der Chemnitzer FC muss am Samstag in der Partie der 3. Fußball-Liga beim SV Wehen-Wiesbaden aller Voraussicht nach auf Innenverteidiger Kevin Conrad verzichten. «Kevin hat die gesamte Woche nicht am Mannschaftstraining teilgenommen. Ich gehe deshalb davon aus, dass er nicht spielen kann», sagte Trainer Sven Köhler am Freitag.

Kapitän Conrad hatte sich im vergangenen Meisterschaftsspiel gegen den SV Werder Bremen II verletzt und war zunächst mit Verdacht auf Jochbeinbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Dieser hatte sich allerdings nicht bestätigt.

Abwehrspieler Marc Endres, der zuletzt ebenfalls verletzt war, dürfte wieder in den Kader rücken. «Vielleicht reicht es für ihn für einen Kurzeinsatz», sagte Köhler und rechnet mit einem in der Offensive starken Gegner. Bisher konnte der CFC nie in Wiesbaden gewinnen.