Chemnitzer Heym-Preis geht 2017 an Joanna Bator

Ehrung für polnische Schriftstellerin - erstmals Vergabe von Förderpreisen

Von Uta Trinks

erschienen am 18.10.2016



Chemnitz. Mit dem Internationalen Stefan-Heym-Preis der Stadt Chemnitz wird 2017 Joanna Bator geehrt. Die Entscheidung des Kuratoriums zur Vergabe der mit 20.000 Euro dotierten Auszeichnung gab am Dienstag Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) bekannt. Die 1968 geborene polnische Schriftstellerin und Publizistin Bator gilt als eine herausragende Stimme der zeitgenössischen europäischen Literatur, die ebenso eigenwillig wie kunstvoll und feinsinnig aktuelle gesellschaftliche Fragen und Phänomene aufgreife und sie in ihren historischen Dimensionen auslote, hieß es. In ihrem jüngsten Roman "Dunkel, fast Nacht" (2016, Suhrkamp-Verlag) schreibt die bereits mit mehreren Preisen Geehrte darüber, wie Hass eine Gesellschaft zerstören, wie schnell der Firnis menschlicher Moral reißen kann, wenn Menschen mit Veränderung konfrontiert werden. Zum ersten Mal lobt die Stadt Chemnitz den Stefan-Heym-Förderpreise aus - für Projekte und Initiativen in den Bereichen Forschung und Nachlasspflege, für Stipendien und zur Unterstützung von Schülerprojekten, die sich in besonderer Weise mit dem Leben und Werk Stefan Heyms beschäftigen. Insgesamt sind diese ebenfalls mit 20.000 Euro dotiert. Bewerben kann man sich dafür bis zum 31. Januar 2017.

Traditionell findet die Verleihung des Preises für zeitkritische und couragierte Autoren sowie Publizisten im Umfeld des Geburtstages von Stefan Heym im April statt. Frühere Preisträger waren Amos Oz (2008), Bora Cosic (2011) und Christoph Hein (2013). www.stefan-heym-preis.de