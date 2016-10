Chinesische Touristin verletzt Landsmann mit einem Messer

erschienen am 01.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Eine 25 Jahre alte Chinesin hat in Dresden einen Landsmann mit einem Messer schwer verletzt. Zuvor waren die beiden Touristen in einem Hotelzimmer in Streit geraten, teilte die Dresdner Polizeidirektion am Dienstag mit. Der 23 Jahre alte Bekannte der Frau kam ins Krankenhaus. Der Hintergrund der Auseinandersetzung, die bereits Sonntagnachmittag erfolgte, ist derzeit noch unklar, hieß es.