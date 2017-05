Chöre der Leipziger «Singschule» singen für Unicef

erschienen am 20.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Unter dem Motto «200 Stimmen für Unicef» geben die Chöre der Leipziger Schola Cantorum am Samstag (19.00 Uhr) ein Konzert zugunsten des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Anlass des Auftritts ist das 25-jährige Bestehen der Unicef-Arbeitsgruppe in der sächsischen Metropole, wie die Schola Cantorum mitteilte. Es singen alle Abteilungen der «Singschule»: Vom Vorschul- über die Spatzen- und Kinder- sowie den Mädchenchor und die Frauenchöre bis hin zum gemischtstimmigen Kammerchor.

Auf dem Programm stehen Werke von Komponisten aus Romantik bis Moderne sowie Kinder- und Volkslieder. Der Eintritt zum Konzert im Museum der Bildenden Künste in Leipzig ist frei, es wird jedoch um Spenden für die Arbeit von Unicef gebeten.