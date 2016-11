Christoph Stolte: neuer Chef der Diakonie Mitteldeutschland

erschienen am 17.11.2016



Erfurt (dpa) - Der bisherige Leiter der Stadtmission Dresden, Christoph Stolte, rückt an die Spitze der Diakonie Mitteldeutschland. Der 50-Jährige sei von der Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) am Donnerstag in Erfurt im zweiten Wahlgang mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt worden, teilte ein Sprecher mit. Bei einem Gegenkandidaten erhielt Stolte den Angaben nach 51 von 74 Stimmen. Er wird damit Nachfolger von Oberkirchenrat Eberhard Grüneberg, der im Sommer in den Ruhestand geht.

«Mein Ziel ist die gute Gemeinschaft aller diakonischen Einrichtungen», erklärte Stolte laut Mitteilung nach seiner Wahl. «So können wir mit all unserer Kraft und Kompetenz für die Menschen da sein und mithelfen, den Auftrag der Kirche zu erfüllen.»

Die Diakonie Mitteldeutschland ist ein Wohlfahrtsverband der EKM und der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Er umfasst rund 30 000 Beschäftigte in mehr als 1700 Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kindergärten und Beratungsstellen vor allem in Thüringen und Sachsen-Anhalt, aber auch Teilen Brandenburgs und Sachsens.