Comeback für Stubbe: Wolfgang Stumph zurück in Paraderolle

erschienen am 08.05.2017



Dresden (dpa) - Der pensionierte ZDF-Ermittler Wilfried Stubbe kehrt auf den Bildschirm zurück. Fast vier Jahre nach dem Abschied aus dem Dienst ist Wolfgang Stumph wieder Kommissar - im Ruhestand und für einen Abend. «Stubbe ist wohl Kult geworden, die Zuschauer drängen auf ein Wiedersehen», sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Zuschauer fragen mich immer wieder, was macht Stubbe jetzt?» Ein «Stubbe Spezial» soll Antworten geben. Stumph verrät nur so viel: Die alte Heimat sei ihm nach über 25 Jahren Abwesenheit fremd geworden, seine Frau jung und noch im Beruf. »Da gibt es viel Konfliktstoff.» Offiziell ermitteln wird Stubbe indes nicht.