Copilot mit Laser geblendet und verletzt

erschienen am 23.11.2016



Leipzig. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch den Copiloten einer DHL-Frachtmaschine beim Anflug auf den Leipziger Flughafen mit einem Laserpointer geblendet. Der 35-Jährige wurde am Auge verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr. Betroffen war ein Airbus A 300, der auf dem Weg von Mailand nach Leipzig war. Leipzig ist für DHL ein wichtiges Luftfracht-Drehkreuz. Vor allem in der Nacht herrscht dort reger Frachtflugverkehr. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Der Täter muss sich in der Nähe des Ortes Buchheim befunden haben. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls. (fp)