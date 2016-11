Countdown läuft: Eine Woche fährt kein Zug über Halle

erschienen am 21.11.2016



Halle (dpa) - In Halle laufen die letzten Vorbereitungen für die siebentägige Sperrung des gesamten Bahnverkehrs. Ab Montagabend, 21.00 Uhr, werden im Hauptbahnhof bis zum kommenden Montag keine Züge ankommen und auch keine Züge abfahren, wie die Bahn mitteilte. Grund sind Bauarbeiten. «Wir haben einen minuziösen Plan, wir sind gut vorbereitet», sagte ein Bahnsprecher am Montag in Halle. Am 28. November ab 4.00 Uhr morgens sollen die Züge wieder über Halle fahren. Reisende werden in der Zwischenzeit per Schienenersatzverkehr mit Bussen befördert. Außerdem gibt es Umleitungen im Zugverkehr. Es gibt einen Sonderfahrplan. Reisende müssen mit Verspätungen im Nah- und Fernverkehr rechnen. Rund 30 000 Reisende passieren täglich den Hauptbahnhof Halle.