Crystal-Süchtigen soll künftig umfangreicher geholfen werden

Die Droge ist in Sachsen zu einem großen Problem geworden. Vor allem auf dem Land. Wissenschaftler haben 135 Vorschläge erarbeitet, um die Therapien zu verbessern.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 02.12.2016



Chemnitz. Crystal-Süchtige sollen künftig nach einer einheitlichen Therapie-Leitlinie behandelt werden. Das Papier ist gestern von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, in Berlin vorgestellt worden. Die Richtlinie ist zwar nicht verbindlich, gilt künftig aber für die Behandlung und Nachbetreuung von Crystal-Süchtigen als Orientierung.

Der Katalog wurde von einer Expertenkommission erstellt, bestehend aus Medizinern, Psychologen und Suchtfachleuten. Auch Stephan Mühlig, Professor für Psychologie an der Technischen Universität Chemnitz, war daran beteiligt. Ihm ist besonders wichtig, dass der Katalog weit über die Medizin hinausgeht.

Die insgesamt 135 Empfehlungen beschäftigen sich nicht nur mit der akuten Behandlung der Abhängigkeit, sondern auch mit Begleiterkrankungen wie Zahnproblemen, Depressionen und Psychosen. Auch mögliche Therapien und Hilfsmöglichkeiten für spezifische Gruppen, wie schwangere Frauen und homosexuelle Männer, sind dargestellt. Vorgeschlagen wird zudem eine mindestens dreiwöchige qualifizierte stationäre Entzugsbehandlung.

Die meisten Crystal-Konsumenten leben in ost- und süddeutschen Grenzregionen, vor allem aber in Sachsen. Im aktuellen Bericht der Suchtkrankenhilfe in Sachsen wird insgesamt von mehr als 50.000 Menschen mit Suchtproblemen ausgegangen, jeder Zehnte davon ist Crystal-Konsument. Die Betroffenen konzentrieren sich nicht auf die Großstädte Chemnitz, Dresden und Leipzig, sondern sind vor allem im Vogtland und im Erzgebirge zu finden. In beiden Regionen kommen auf 100.000 Einwohner derzeit mehr als 150 Betroffene.

Bei den illegalen Drogen machen Crystal-Patienten in Sachsen nahezu zwei Drittel aller Fälle aus, die stationär behandelt werden. Laut Olaf Rilke, Leiter der Sächsischen Landesstelle gegen Suchtgefahren, besuchten 2015 etwa 5000 Menschen mit Crystal-Problemen die Suchtberatungsstellen im Freistaat. Für dieses Jahr rechnet er mit einer ähnlich hohen Anzahl. "Das sind aber nur jene, die Hilfe suchen", sagt Rilke. Wie viele Sachsen tatsächlich durch Crystal süchtig geworden sind, weiß auch er nicht. Er spricht von einer großen Dunkelziffer.

Rilke begrüßt die gestern von der Drogenbeauftragten vorgestellte Leitlinie. Viele der dort beschriebenen Maßnahmen seien zwar schon Praxis, "wenn es aber um die Finanzierung von längeren Behandlungen geht, kann man diese Empfehlungen nun als Argument vortragen", so Rilke.

Auch an der Basis, wo mit Suchtkranken gearbeitet wird, trifft die wissenschaftliche Ausarbeitung auf Zustimmung. Andreas Rothe von der Suchtberatungsstelle der Stadtmission Chemnitz, unterstützt vor allem die Empfehlung, Hilfesuchende innerhalb von 24 Stunden in eine Beratung oder Behandlung zu übernehmen. Dies sei aber eine Frage der Personalstärke. Viele Beratungsstellen arbeiteten am Limit.

Nach Ansicht des Suchtexperten ist es besonders wichtig, dass sich Mediziner und andere Fachleute überhaupt umfassend mit dem Thema beschäftigt haben - denn Crystal werde mittlerweile in sämtlichen Gesellschaftsschichten konsumiert. "Zu uns kommen nicht nur Jugendliche und junge Eltern, sondern wir haben auch die Krankenschwester, den Polizisten und den Lehrer bei uns sitzen."