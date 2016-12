DGB warnt: Südwestsachsen von massiver Altersarmut bedroht

Der DGB hat für die Region Südwestsachsen alarmierende Zahlen zusammengestellt. Weil überdurchschnittlich viele Menschen Vollzeit im Niedriglohnbereich arbeiten, drohe massive Altersarmut.

erschienen am 09.12.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) schlägt Alarm: Die Region Südwestsachsen ist von massiver Altersarmut bedroht. Grund dafür sei, dass überdurchschnittlich viele Menschen in Chemnitz, Zwickau, Mittelsachsen, Erzgebirge und Vogtland im Niedriglohnsektor arbeiteten, teilte der DGB am Freitag mit. Laut einer von der Gewerkschaft veröffentlichten Statistik bekamen mit Stand vom 31. Dezember 2015 mehr als 40 Prozent der Vollzeitbeschäftigten im Monat weniger als 2056 Euro brutto und werden deswegen im Alter auf Grundsicherung angewiesen sein.

In der Realität sei das Problem noch viel größer, weil zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte und Minijobber dazu kämen, sagte Regions-Geschäftsführer Ralf Hron. «Wir rollen auf ein massives Altersarmutsproblem zu», erklärte er. Deutschlandweit arbeiteten gut 18 Prozent der Vollzeitbeschäftigen im Niedriglohnbereich. «Wir werden um eine Erhöhung der Löhne nicht herumkommen. Die Tarifbindung wird steigen müssen», forderte Hron.

Besonders prekär stellt sich nach Gewerkschaftsangaben die Situation bei den Frauen dar. 47 Prozent und damit nahezu jede zweite Frau arbeite Vollzeit für Niedriglohn. Besonders hoch mit fast 55 Prozent sei der Wert im Erzgebirge. Diese Region ist laut DGB zudem auch die mit den niedrigsten Löhnen deutschlandweit. Das mittlere Einkommen im Erzgebirgskreis beträgt 2036 Euro. Im Vergleich dazu sind es bundesweit 3084 Euro.

«Das Problem der Einkommensverhältnisse ist noch dramatischer als wir dachten», sagte Gewerkschafter Hron. Dabei hob er hervor, dass die Einführung des Mindestlohns von 8,50 Euro insgesamt zu einer Steigerung der Gehälter geführt habe. So sei in Mittelsachsen (+3,6 Prozent), im Erzgebirge (+3,8) und im Vogtland (+3,2) das mittlere Einkommen jeweils um mehr als drei Prozent gegenüber 2014 angestiegen.

Der Niedriglohn beträgt zwei Drittel vom mittleren Einkommen aller in Deutschland sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Vollzeit. Laut Bundesarbeitsministerium bekommt im Alter eine Rente oberhalb der Grundsicherung von 788 Euro, wer 45 Jahre lang arbeitet und ein monatliches Bruttoeinkommen von 1952 Euro bezieht.