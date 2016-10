DHfK Leipzig bezwingt Lemgo 32:27: Drei VertrÃ¤ge verlÃ¤ngert

DHfK Leipzig bezwingt Lemgo 32:27: Drei Verträge verlängert

erschienen am 16.10.2016



Leipzig (dpa) - Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sich mit einem 32:27 (15:13) über den TBV Lemgo auf den fünften Tabellenrang geschoben. Aivis Jurdzs war am Sonntag mit sieben Treffern erfolgreichster DHfK-Torschütze vor 3641 Zuschauern in der Arena Leipzig. Bei den Gästen trafen Patrick Zieker und Tim Hornke je fünfmal.

Nach dem Spiel gab Geschäftsführer Karsten Günther gleich drei Vertragsverlängerungen bekannt. Trainer Christian Prokop bleibt dem SC DHfK bis 2021 treu, die beiden Torhüter Milos Putera bis 2019 und Jens Vortmann bis 2020.

In der Anfangsphase war es ein Kräftemessen auf Augenhöhe. Der Gastgeber aus Leipzig legte zwar immer wieder vor, doch das Team von Ex-Nationalspieler Florian Kehrmann zog nach zehn Minuten erstmals mit einem Treffer vorbei. Vortmann kam nun für den glücklosen Putera beim SC DHfK ins Tor und verzeichnete bis zur Pause gleich sechs Paraden und damit eine Quote von 50 Prozent gehaltener Bälle. In den letzten vier Minuten der ersten Halbzeit zeigten sich Niclas Pieczkowski sowie Christoph Steinert mit je zwei Toren treffsicher und erhöhten auf 15:12. Zu Beginn des zweiten Durchgangs bauten die Leipziger ihr Polster schnell auf fünf Tore aus und ließ sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen.