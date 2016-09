DHfK Leipzig verliert 23:25 gegen Hannover

erschienen am 14.09.2016



Leipzig (dpa) - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben am dritten Bundesligaspieltag ihre erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Christian Prokop unterlag am Mittwochabend in heimischer Halle dem TSV Hannover-Burgdorf mit 23:25 (11:12). Vor 2907 Zuschauern war Maximilian Janke mit sechs Treffern erfolgreichster Leipziger TorschĂŒtze. Bei den GĂ€sten traf Casper Ulrich Mortensen fĂŒnfmal.

Zu Beginn der Partie war es ein KrĂ€ftemessen auf Augenhöhe. Die GĂ€ste legten einen Treffer vor, Leipzig glich bis zur 14. Minute immer wieder aus. Auch von einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-RĂŒckstand ließ sich das Prokop-Team nicht aus dem Konzept bringen. In der 21. Minute traf Neuzugang Tobias Rivesjö beim 11:10 zur ersten FĂŒhrung der Gastgeber. Zur Pause lagen die Leipziger aufgrund ihrer schlechten Chancenverwertung wieder knapp hinten. Der verletzte Niclas Pieczkowski fehlte im Leipziger RĂŒckraum.

Auch in Halbzeit zwei liefen die Hausherren stĂ€ndig einem RĂŒckstand hinterher. Bis zur 50. Minute geriet der SC DHfK mit 16:20 ins Hintertreffen. Leipzig brachte immer wieder den siebenten Feldspieler, kam zurĂŒck in die Partie und glich in der 57. Minute zum 22:22 aus. Am Ende reichte es aber nicht.