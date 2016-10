DOK Leipzig beruft erstmals interreligiÃ¶se Jury

DOK Leipzig beruft erstmals interreligiöse Jury

erschienen am 06.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Beim diesjährigen Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm wird erstmals eine interreligiöse Jury einen Preis vergeben. Das teilte die Festivalleitung am Donnerstag in Leipzig mit. «In unserer polarisierten Welt und in einer Gesellschaft, in der zunehmend versucht wird, nicht-christliche Religionen auszuschließen, möchten wir durch die Öffnung der ökumenischen Jury ein Zeichen für Zusammenhalt und Aufgeschlossenheit setzen», erläuterte Festival-Intendantin Leena Pasanen den Schritt. «Diese Neuerung entspricht dem Geist unseres Festivals, das jährlich Menschen verschiedenster Herkunft und Religionen anzieht.»

Der Jury gehören die holländische Filmemacherin Annet Betsalel, Thomas Bohne, Mitglied der katholischen Filmkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Irina Grassmann, Leiterin der Medienzentrale der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie der türkische Regisseur Gürcan Keltek an. Insgesamt gibt es beim Leipziger Festival, das am 31. Oktober beginnt, 11 Jurys mit 43 Mitgliedern.