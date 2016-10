DRK-Bilanz zum Tag der Einheit: Ruhiger Einsatz

erschienen am 04.10.2016



Dresden (dpa) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Dresden 118 mal Hilfe geleistet. Das reichte vom Nasenbluten über Schnitt- und Platzwunden bis zum Verdacht auf Knochenbrüche, wie die Organisation am Montagabend mitteilte. «Der Einsatz ist sehr ruhig verlaufen», lautete die Bilanz von Einsatzleiter Kai Ritter-Kittelmann. Insgesamt seien an den drei Tagen 727 ehren- und hauptamtliche DRK-Mitarbeiter im Einsatz gewesen. Nach einer Bilanz der sächsischen Landesregierung hatten rund 450 000 Menschen das Bürgerfest besucht.