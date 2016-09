DStGB: LÃ¤nder mÃ¼ssen Wohnsitzauflage umsetzen

DStGB: Länder müssen Wohnsitzauflage umsetzen

erschienen am 10.09.2016



Halle (dpa) - Der Städte- und Gemeindebund hat die Bundesländer aufgefordert, einheitlich Flüchtlingen den Wohnsitz vorzugeben. Dazu seien sie per Bundesgesetz ermächtigt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Gerd Landsberg, dem Radiosender MDR Aktuell in Halle. Die Wohnsitzauflage sei ein «wichtiger Baustein, um zu einer gleichmäßigen Verteilung von Flüchtlingen zu kommen». Bis jetzt haben sie nur Bayern und Baden-Württemberg eingeführt. Mit Blick auf die übrigen Länder bemerkte Landsberg: «Es fehlt offenbar teilweise an Solidarität». Eine Wohnsitzauflage würde den Kommunen künftig mehr Planungssicherheit geben.

Sachsen-Anhalt arbeitet derzeit nach Angaben des Innenministeriums an einer Wohnsitzauflage für anerkannte Asylbewerber, Sachsen erwägt ihre Umsetzung. Die Thüringer Landesregierung will Mitte September über die Maßnahme entscheiden. Flüchtlingsräte sowie vor allem Linke und Grüne lehnen eine Wohnsitzauflage als integrationsfeindlich ab.

Eine Obergrenze für Flüchtlinge von jährlich 200 000 wäre aus Sicht des Städte- und Gemeindebund zwar wünschenswert, eine gesetzliche Verankerung sei aber unrealistisch, sagte Hauptgeschäftsführer Landsberg. Sie verstoße gegen Artikel 16 des Grundgesetzes, der das Asylrecht regelt. Eine erneute Flüchtlingswelle wie 2015 könnten die Kommunen nicht noch einmal bewältigen. Sie seien noch immer mit der «Herkulesaufgabe Integration» beschäftigt.