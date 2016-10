Dank Hattrick-Kutschke: Dynamo siegt gegen Braunschweig 3:2

Lange Zeit sah es so aus, als würde der Aufsteiger gegen den cleveren Tabellenführer Braunschweig den Kürzeren ziehen. Doch am Ende gewann mit Dresden die leidenschaftlicher agierende Mannschaft.

Von Jens Maßlich, dpa

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa) - Aufsteiger Dynamo Dresden wird seinem Ruf als Favoritenschreck der 2. Fußball-Bundesliga weiter gerecht. Gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig lagen die Sachsen am Freitagabend schon mit 0:2 zurück und sahen wie die Verlierer aus, gewannen aber dank einer starken kämpferischen Leistung noch mit 3:2 (0:1). Zwar gingen die effizient spielenden Gäste vor 29 097 Zuschauern im DDV-Stadion durch Onel Hernandez (10.) und Dominick Kumbela (52.) mit 2:0 in Führung, doch Stefan Kutschke (69./74./81.) drehte mit seinem Hattrick überraschend die Partie.