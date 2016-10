Das beste Holz kommt in Sachsen unter den Hammer

erschienen am 21.10.2016



Pirna (dpa/sn) - In Sachsens Wäldern startet die Wertholzernte. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag mitteilte, wird das Holz mit der höchsten Qualität gesammelt und im kommenden Januar bei der 18. Säge- und Wertholzsubmission versteigert. Die Sichtung hat schon begonnen, ab Anfang November wird das Holz eingeschlagen. Im Fokus stehen dicke, astfreie und geradschaftige Bäume wie Eichen, Fichten oder Nussbäume. Sie werden an den Käufer versteigert, der das höchste Gebot abgibt. Interessenten sind unter anderem Sägewerke, Möbel- und Musikinstrumentenbauer.

In den vergangenen Jahren stieg der dabei erzielte Durchschnittspreis auf gut 340 Euro pro Kubikmeter. Gesucht wird das Holz in privaten wie kommunalen Wäldern.