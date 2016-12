De Maizière neu ins CDU-Präsidium gewählt

erschienen am 06.12.2016



Berlin/Meißen (dpa) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist neu ins CDU-Präsidium gewählt worden. Beim Parteitag in Essen erhielt er am Dienstag nach Parteiangaben 80,2 Prozent. Der 62-Jährige ist seit 2009 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Meißen und bekleidete in früheren sächsischen Regierungen verschiedene Ministerposten. In Dresden war er zeitweilig auch Chef der Staatskanzlei.