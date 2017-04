Debatte um Kriminalität: Warnung vor Panikmache

erschienen am 12.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die im sächsischen Landtag vertretenen Parteien ziehen unterschiedliche Konsequenzen aus der steigenden Kriminalität. In einer sehr emotional geführten Debatte warben die Linken am Mittwoch dafür, statt der Symptome Ursachen zu bekämpfen und Lebenslagen von Straftätern in den Blick zu nehmen. Die CDU verteidigte Maßnahmen wie Überwachung und Abschiebung krimineller Flüchtlinge. Die Grünen warnten vor Panikmache. Zuwanderer seien nicht krimineller geworden, es gebe nur mehr von ihnen und damit auch Zunahme von Straftaten. Die AfD stellte eine Beziehung zwischen offenen Grenzen und wachsender Kriminalität her.