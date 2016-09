Deich am Hoyerswerdaer Schwarzwasser wird abgedichtet

erschienen am 19.09.2016



Lohsa (dpa/sn) - Der Deich zwischen Groß Särchen und Neu Buchwalde (Landkreis Bautzen) am Hoyerswerdaer Schwarzwasser muss neu abgedichtet werden. Dafür sei mit dem Einbau einer Spundwand aus Stahl begonnen worden, teilte die Landestalsperrenverwaltung am Montag mit. Die Arbeiten an dem Nebenfluss der Schwarzen Elster dauern voraussichtlich bis Mai 2017 und kosten rund 1,1 Millionen Euro. Damit soll der Deich wieder hochwassersicher gemacht werden. Um notwendige Baumfällungen auszugleichen, wird laut Landestalsperrenverwaltung in Lohsa eine Allee neu bepflanzt. Zudem werden Flächen in Hoyerswerda entsiegelt. Während der Deich-Sanierung muss die B96 halbseitig gesperrt werden.