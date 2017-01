Deichsanierung: 800 Bäume müssen gefällt werden

erschienen am 19.01.2017



Pirna (dpa/sn) - Rund 800 Bäume müssen wegen einer Deichsanierung in Elsterheide (Landkreis Bautzen) gefällt werden. Die Kosten liegen bei rund 120 000 Euro, wie die Landestalsperrenverwaltung am Donnerstag mitteilte. Ab Oktober beginnen dann die Arbeiten am Deich, die voraussichtlich 2019 abgeschlossen werden. Die Kosten für das gesamte Projekt liegen bei rund 4,5 Millionen Euro, wie die Talsperrenverwaltung mitteilte. Auf der Straße S234 kommt es zu Verkehrseinschränkungen.