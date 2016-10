Delitzsch: Rechte Schmierereien an Linken-Abgeordneten-Büro

erschienen am 27.10.2016



Delitzsch (dpa/sn) - An einem Büro einer Linken-Landtagsabgeordneten in Delitzsch (Nordsachsen) haben unbekannte Täter rechte Schmierereien hinterlassen. Wie die Partei mitteilte, wurden die Fensterscheiben des Büros von Luise Neuhaus-Wartenberg in der Nacht zum Donnerstag mit Schriftzügen besprüht. Die vermummten Täter konnten demnach entkommen. Nach Angaben der Linken gab es sachsenweit seit Jahresbeginn 41 ähnliche Vorfälle, darunter Sachbeschädigungen an Abgeordneten-Büros, Übergriffe auf Wohnungen und Infostände sowie Bedrohungen von Parteimitgliedern.