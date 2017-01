Demonstration für offene Gesellschaft in Dresden

erschienen am 23.01.2017



Dresden (dpa/sn) - In Dresden haben am Montagabend Hunderte von Menschen gegen Pegida und Rechtspopulismus demonstriert. Es waren die seit Monaten größten Proteste gegen die islam- und ausländerfeindliche Bewegung. Mehr als 1000 Menschen beteiligten sich nach Schätzungen der Gruppe Durchgezählt an einer Demonstration des Studentenrats der Technischen Universität Dresden (TUD) für eine offene Gesellschaft.

TUD-Rektor Hans Müller-Steinhagen rief die Kundgebungsteilnehmer auf, sich angesichts des Erstarkens der Rechtspopulisten für Demokratie und Weltoffenheit einzusetzen. Dabei reiche es nicht aus, Intoleranz und Menschenfeindlichkeit nur montags entgegenzutreten, wenn Pegida auf die Straße gehe, sagte Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD).

Der Demonstrationszug führte von der Universität in die Altstadt, wo weitere Kundgebungen abgehalten wurden. Zeitgleich versammelte das Pegida-Bündnis nach Angaben von Durchgezählt rund 1700 bis 2000 Anhänger vor der Frauenkirche. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz. Zwischenfälle gab es nach Angaben eines Sprechers zunächst nicht.

Das Pegida-Bündnis geht seit mehr als zwei Jahren montags in Dresden auf die Straße. Regelmäßig gibt es Gegenproteste, an denen sich zumeist aber nur verhältnismäßig wenige beteiligen.