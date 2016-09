Denkmalfreunde kÃ¤mpfen um 325 000 Euro

Denkmalfreunde kämpfen um 325 000 Euro

erschienen am 07.09.2016



Leipzig (dpa) - Im Finale zur MDR-Sendung «Mach Dich ran - spezial» kämpfen Denkmalfreunde aus dem Sendegebiet des Mitteldeutschen Rundfunks um 325 000 Euro. Die Endrunde des Wettstreits wird am 10. September im Rahmen von «Stefanie Hertel - Meine Stars» ausgetragen, wie der Sender am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Die Teams mit je fünf Teilnehmern müssen in unterschiedlichen Spielen ihre Geschicklichkeit, ihr Wissen und ihre körperliche Fitness unter Beweis stellen.

An dem Wettbewerb konnten sich Fördervereine beteiligen, die im Denkmalschutz aktiv sind. Die Gewinnsumme von insgesamt 400 000 Euro kommt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Der Hauptpreisträger erhält 200 000 Euro, der Zweitplatzierte 125 000. Der dritte Preisträger steht bereits nach dem Halbfinale am Donnerstag fest.

Hertel hat in ihrer Sendung zudem Künstler wie Michelle, Bernhard Brink, Beatrice Egli oder «Die jungen Zillertaler» zu Gast.