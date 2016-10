Der Fall al-Bakr: Alles nach Vorschrift

Waren sich Sachsens Justizorgane bewusst, wie sie mit dem mutmaßlichen Selbstmordattentäter Dschabir al-Bakr umzugehen haben? Die Erklärungsversuche nach dessen Suizid nähren die Zweifel. Schon zuvor war in dem Fall vieles schiefgelaufen.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 13.10.2016



Dresden. Ratlos, ja hilflos wirkte die Riege von Justizbeamten vom Minister über den Generalstaatsanwalt bis zum Leiter der Justizvollzugsanstalt Leipzig, dem Ort des Geschehens in der Nacht zuvor. Dort saß seit Montagnachmittag der verhinderte Selbstmordattentäter Dschabir al-Bakr ein. "Ein hochkarätiger Gefangener" nannte ihn der JVA-Chef Rolf Jacob. Da war der syrische Bombenbastler aber bereits seit 15 Stunden tot. "Das hätte nicht passieren dürfen. Es ist aber leider geschehen", räumte Minister Sebastian Gemkow (CDU) ein. Man habe nach Stand der Dinge alles getan, um einen Suizid zu verhindern.

Zweifel äußerte al-Bakrs Pflichtverteidiger Alexander Hübner aus Dresden. "Ich bin fassungslos", sagte er gegenüber Medien. Er sei davon ausgegangen, dass sein Mandant "als einer der bestbewachten Gefangenen in Deutschland" gelte. Den Verantwortlichen in der Justizvollzugsanstalt sei das Suizidrisiko des Beschuldigten bekannt gewesen.

Den kriminalistischen Schaden versuchte Sachsens Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann vor der Presse zu umreißen. "Es wäre ein sehr schöner Ermittlungsansatz gewesen, wenn Dschabir al-Bakr - ich sag es mal untechnisch - im Ermittlungsverfahren ausgepackt hätte." Jetzt ermittelt er noch zum Tod des zuletzt in Chemnitz wohnhaften Syrers. Es habe nur eine Erstbefragung nach der Festnahme des vermeintlichen Attentäters gegeben. Die Generalbundesanwaltschaft habe noch nicht entschieden, so Fleischmann, ob sie das Verfahren zu der geplanten Straftat mit selbst hergestelltem Sprengstoff überhaupt fortführe.

Immer wieder war zu hören, dass man sich strikt an die Vorschriften gehalten habe. Ungesagt blieb, dass Sachsen für den Umgang mit Schlüsselfiguren, deren Wissen über Hintermänner, Kontaktpartner und Anschlagsziele von enormer Bedeutung ist, keine angemessenen Vorschriften hat. Die hätte das Justizministerium aber erlassen können, sagte der Landtagsabgeordnete Klaus Bartl (Linke), der an Sachsens letzter Strafrechtsreform mitgearbeitet hat. "Wenn das Ministerium die Brisanz des Falls erfasst hätte."

Ob sich die JVA der Bedeutung al-Bakrs für die weitere Aufklärung des offenbar bereits für diese Woche geplanten Anschlags - die Rede ist auf einen Berliner Flughafen - bewusst war, blieb bei der Pressekonferenz ebenfalls offen. So war bei der Einlieferung al-Bakrs am Montag 15.35 Uhr durch die Bundespolizei nicht einmal ein Dolmetscher anwesend, was der JVA-Leiter nach wie vor für nicht notwendig hält. Eine Erklärung wollte auch die Generalbundesanwaltschaft am Donnerstag nicht geben, weil es sich um "Ermittlungsdetails" handele. Die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht in Dresden hatte ausdrücklich auf die Suizidgefährdung des Betroffenen und seinen begonnenen Hungerstreik hingewiesen. In diesen Fällen gilt Reden als besonders wichtiges Mittel zur Deeskalation.

Den ersten und letzten Kontakt al-Bakrs mit einem Dolmetscher gab es Dienstagmorgen für das Gespräch mit der Anstaltspsychologin. Die "qualifizierte und erfahrene 52-Jährige", die - wie Jacob später einräumen musste, keine Erfahrungen mit Terroristen hat - sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass der aufgeflogene Selbstmordattentäter nicht suizidgefährdet sei. Daran habe man sich gebunden gefühlt, meinte Gemkow. So wurde der Kontrollrhythmus für al-Bakrs spezielle Einzelzelle von 15 auf 30 Minuten verlängert. Dass der Gefangene die Deckenleuchte im 2,59 Meter hohen Raum aus der Verankerung gerissen und Steckdosen beschädigt hat, war weder für ihn noch den Anstaltsleiter ein Hinweis auf eine beginnende Zuspitzung.

Eine 22-jährige Vollzugsmitarbeiterin in Ausbildung fand den Syrer dann am Mittwoch, 19.45 Uhr bei einem außerplanmäßigen Rundgang am Türgitter seiner Zelle stranguliert vor. Er hatte sich mit seinem Anstalts-T-Shirt erhängt. Da sei die letzte reguläre Kontrolle gerade 15 Minuten hergewesen, hieß es. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche wurden nach 30 Minuten gegen 20.15 Uhr erfolglos abgebrochen und der Tod al-Bakrs offiziell festgestellt. Am Donnerstag wurde sein Leichnam obduziert, um auch ein "Fremdverschulden" auszuschließen, so Fleischmann. Ein Ergebnis lag bis Donnerstagabend nicht vor.

Leise Anzeichen von Einsicht gab es gegen Ende. Vielleicht sei man doch etwas "zu gutgläubig" gewesen, meinte Jacob. Erweiterte Möglichkeiten zur sichereren Verwahrung des Gefangenen habe man nicht in Erwägung gezogen. Zusätzliches Personal etwa für eine sogenannte Sitzwache unmittelbar an der Zelle habe es nicht gegeben. Eine Videoüberwachung - wie in Frankreich bei dem Paris-Attentäter Salah Abdeslam - ist in Sachsen nach Jacobs Angaben verboten.

Seit dem Suizid al-Bakrs hat der zweite Beschuldigte Khalil A. eine Sitzwache vor seiner Zelle in der Dresdner JVA. Er war der Mieter jener Chemnitzer Wohnung, in der al-Bakr seinen Sprengstoff zusammengerührt hatte. In Sachsens Gefängnissen ereigneten sich seit 2013 zwischen zwei und sechs Selbstmorde im Jahr. Das gilt im Bund als sehr wenig. Experten machen dafür eine besondere Suizid-Prävention in Sachsen verantwortlich, die in al-Bakrs Fall jedoch versagt hat.