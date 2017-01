Der Geschichtslehrer

Mit seinem Auftritt in Dresden hat der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke nicht nur die Konkurrenz gegen sich aufgebracht.

Von Tino Moritz

erschienen am 18.01.2017



Dresden. Zum Vorprogramm gehört erst mal ein Richter. Am Dresdner Landgericht ist Jens Maier für Mediensachen zuständig, für die AfD will der 54-Jährige in den Bundestag. Im Ball- und Brauhaus Watzke beklagt er am Dienstagabend die "Umerziehung" nach dem Zweiten Weltkrieg, empfiehlt dagegen deutschen Patriotismus und wird dann beinahe feierlich: "Ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für beendet."

Mehrere Hundert AfD-Anhänger jubeln jetzt schon fast genauso laut wie eine Stunde später beim Stargast des Abends: Björn Höcke. Auch Thüringens AfD-Chef geht es an diesem Abend vornehmlich um deutsche Geschichte und die Lehren daraus. Mit der Bombardierung Dresdens und anderer Städte im Zweiten Weltkrieg hätten die Alliierten "nichts anderes als uns unsere kollektive Identität rauben" und "uns mit Stumpf und Stiel vernichten" wollen. Mit der nach 1945 einsetzenden "systematischen Umerziehung" sei das auch fast gelungen - bis auf einen "kleinen Funken deutschen Selbstbehauptungswillens".

Der Geschichtslehrer attestiert den Deutschen noch heute den Gemütszustand eines "brutal besiegten Volkes", beklagt, dass nur sie mit ihrem Holocaust-Mahnmal mitten in der Hauptstadt an eine Schande erinnerten, statt an großartige Leistungen der Altvorderen. Höcke fordert eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" und lobt die Pegida-Demonstranten, die damit den "ersten Schritt hin zur Tat" getan hätten. Dresden sei "die Hauptstadt der Mutbürger", die Bundesregierung hingegen zu einem "Regime" mutiert und die Bundeswehr zu einer "durchgegenderten multikulturalisierten Eingreiftruppe im Dienste der USA" verkommen. Der soziale Frieden sei "durch den Import fremder Völkerschaften" gefährdet, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unterscheide sich weder in "Habitus" noch ihrer "floskelhaften Phraseologie" vom früheren DDR-Staats- und Parteichef Honecker.

Seine Partei wähnt Höcke auf historischer Mission. Die AfD müsse durchhalten, bis sie 51 Prozent habe. Eine Koalition mit einer "Altpartei" vorher komme nur in Frage, wenn diese ihrer "Politik gegen das Volk" "abgeschworen" habe - und wenn die AfD stärker als sie sei.

Weil die geschlossene Veranstaltung im Internet per Livestream übertragen wird, lassen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Die Linken sprechen von "Nazi-Diktion" und kündigen eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung an. "Niemals dürfen wir die Demagogie eines Björn Höcke unwidersprochen lassen", schreibt SPD-Chef Sigmar Gabriel auf Facebook. Dort kritisiert auch Nordrhein-Westfalens AfD-Landeschef Marcus Pretzell, dass Höcke mal wieder mit den zwölf Jahren Nationalsozialismus "Walzer tanze".

AfD-Chefin Frauke Petry nennt Höcke in der "Jungen Freiheit" eine "Belastung für die Partei". Die AfD müsse sich entscheiden, ob sie den Weg der Republikaner gehen wolle oder den erfolgreicher Parteien wie der österreichischen FPÖ. (mit dpa)