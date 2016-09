Der Herbst ist da

erschienen am 16.09.2016



Leipzig (dpa) - Hochsommer-Wärme adé: Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht ein herbstliches Wochenende bevor. Es werde nahezu keine Sonne erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Vor allem am Samstag soll es stark regnen. Nur Sachsen-Anhalt kann sich auf ein trockenes Wochenende freuen. Auch die Temperaturen werden herbstlicher - sie sollen nicht über 18 Grad steigen. Die nächste Woche starte dann überall etwas wärmer, aber es bleibe bewölkt.