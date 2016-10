Der Ruf von Dresden

Von Tino Moritz

Dresden. Als der evangelische Landesbischof das F-Wort ausspricht, ist es vorbei mit der Geduld. "Die Länder Europas streiten sich", hatte Carsten Rentzing im ökumenischen Gottesdienst in der Frauenkirche gerade gesagt. Eigentlich nicht mehr als eine Bestandsaufnahme, zu der dann auch noch sein nächster Satz gehört: "Flüchtlinge irren umher."

Sofort regt sich Protest. Das bloße Wort "Flüchtlinge". Erst pfeift ein Zuhörer, der vor den Monitoren mit der Liveübertragung an der MDR-Bühne neben der Semperoper steht, dann buht sein Nebenmann. Und danach folgen immer mehr.Diejenigen, die weiter zuhören wollen, sind chancenlos. Sie scheinen nicht einmal weniger zu sein, aber sie sind eben auch nicht die Mehrheit, nicht an diesem 3. Oktober kurz nach elf Uhr auf dem Dresdner Theaterplatz. Die anderen, die hören einfach nicht auf zu schreien, zu pfeifen, zu buhen. Zwei Frauen mittleren Alters skandieren "Wählt die AfD", dann setzen andere im Stakkato ein mit "Heimat, Freiheit, Tradition - Multikulti Endstation". Als das Oberhaupt der Griechisch-orthodoxen Kirche in Deutschland zu sehen ist, heißt es plötzlich "Heuchler, Heuchler".

Die Trümpfe der "Patriotischen Europäer zur Rettung des Abendlandes" um Pegida-Chef Lutz Bachmann - der selbst nicht mitruft, sondern an einer Imbissbude Getränke ordert - sind klein und handlich: Trillerpfeifen. Die hallen genauso laut über den mit Sicherheitszäunen abgesperrten Theaterplatz vor der Semperoper wie schon ein paar Minuten vorher über den ebenfalls abgeschirmten Neumarkt.Dort mussten die meisten Gäste des Gottesdienstes auf dem Weg zur Kirche durch ein Spalier von mehr als 200 Demonstranten. Von den bei Pegida am Montag zuvor verschenkten Trillerpfeifen werden selbst Ehrengäste wie Gunther Emmerlich nicht verschont. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) gibt tapfer Widerworte. Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Hartmut Mangold (SPD) winkt hingegen ab, "fleischgewordenes Ressentiment", dagegen sei jeder Widerstand zwecklos. Ein dunkelhäutiger Mann wird auf dem Weg zur Kirche mit "Abschieben"-Rufen empfangen. Von "Schande" spricht später der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer: "Da schämt man sich als aufrechter Deutscher in Grund und Boden."

Mit "Ruf aus Dresden" war im Februar 1990 ein Aufruf zum Wiederaufbau der Frauenkirche überschrieben. Elf Jahre nach der Wiedereröffnung des Gotteshauses 2005 geht es längst um den Ruf von Dresden, jener Mutterstadt der Pegida-Demonstranten, die sich fünf Stunden später für das "wunderschöne Pfeifkonzert gegen die Raute des Grauens" feiern, eine Anspielung auf Merkels bekannte Geste.Monatelang hatte die Staatskanzlei das dreitägige Fest vorbereitet, das stattliche Budget dafür lag bei 4,5 Millionen Euro. Die Bemühungen, am eigenen Image zu feilen, waren offensichtlich. Neben den Bundesländern präsentieren sich auch Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung zentral in der Altstadt. Und die Bundeswehr rückt auf der "Blaulichtmeile" sogar mit Panzern an. In Randlage lädt auch der Landtag zu seinem Tag der offenen Tür. Parlamentspräsident Matthias Rößler gesteht, dass er nach sächsischen Eierschecken "richtig süchtig" und die aus Löbau - Gastgeberstadt für den nächsten "Tag der Sachsen" 2017 - im Übrigen auch "die beste" sei.

Usus geworden war in der jüngeren Vergangenheit auch der eher unerfreuliche Empfang der Republikspitze in Sachsen: "Volksverräter" und "Hau ab", das kennen Merkel und Gauck schon aus Heidenau und Bautzen. Die Bilder waren danach um die halbe Welt gegangen. Dass das nun wieder passieren könnte mit Dresden, genau das hatten die Organisatoren aus Sachsens Staatskanzlei befürchtet.

Die Kanzlerin kriegt weniger davon mit, ihre Limousine fährt immer ein paar Hundert Meter vom Epizentrum entfernt vor, erst zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, später zum Festakt in der Semperoper. Nach Dresden gekommen sind neben ihr mit Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle alle anderen ranghohen Repräsentanten des Staates. So ist es Usus am Jahrestag der Vereinigung vom 3. Oktober 1990, nur das Gastgeberbundesland ändert sich.

Gewisse Parallelen zum "Tag der Sachsen" lässt auch das Einheitsprogramm mit Imbissständen, Diskussionsrunden und Konzerten erkennen. Als eigentlicher Höhepunkt gilt den Organisatoren am späten Sonntagabend eine große, nach 45 Minuten in ein riesiges Feuerwerk mündende Licht- und Lasershow, die die historische Altstadtkulisse mit Motiven der jüngeren deutschen und sächsischen Geschichte in Szene setzt. Ein Sprecher aus dem Off streichelt dazu die sächsische Seele, Kritik bleibt am Vorabend des 3. Oktober auf den eher nebulösen Halbsatz beschränkt, es sei "heute nicht immer leicht, bei uns - aber auch weltweit - von Zusammenhalt und von Würde zu sprechen".

Als Motto seiner demnächst endenden Bundesratspräsidentschaft wie auch der Einheitsfeier hatte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) "Brücken bauen" ausgegeben. Von ganz Linksaußen wird der Slogan in Dresden als "zynisch" bezeichnet. Auf der friedlich bleibenden Antifa-Demonstration des Bündnisses "Solidarität ohne Grenzen" mit etwa 500 Teilnehmern und intensiver Polizeibegleitung heißt es am Samstagabend, dass man kein liberaleres oder bunteres, sondern "gar kein Deutschland" wolle.

Vom "besten Deutschland aller Zeiten" spricht derweil Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. Und auch der Festredner in der Semperoper sieht das wohl so. Deutschland sei als demokratischer Staat "sicher nicht perfekt, aber gewiss in besserer Verfassung als jemals zuvor", sagt Bundestagspräsident Lammert. An Pegida richtet sich sein Hinweis, wer im Streit um das Deutschland im 21. Jahrhunderts "das Abendland gegen tatsächliche und vermeintliche Bedrohungen verteidigen will, muss seinerseits in dieser Auseinandersetzung den Mindestansprüchen unserer Zivilisation genügen: Respekt und Toleranz üben und die Freiheit der Meinung, der Rede, der Religion wahren und den Rechtsstaat achten." Lammerts Rede, manche Zuhörer sprachen von einer Bewerbung als Bundespräsident, hätte wohl jede andere Einheitsfeier überstrahlt.

Und dann war ja noch die Sache mit der Sicherheit. Unbekannte setzten in der Nacht zum Sonntag drei Polizeifahrzeuge in Brand. Mehr als 2500 Beamte waren in Dresden im Einsatz, auch Scharfschützen. Aus Angst vor einem terroristischen Anschlag waren sämtliche Zufahrtswege zu neuralgischen Punkten mit 1400 Betonklötzen zugestellt.

Ein von der Polizei im Internet und auf Aushängen veröffentlichter "Verhaltenskodex" hatte die Besucher aufgefordert, auf Rucksäcke genauso zu verzichten wie etwa auf Trillerpfeifen. Dass sich viele Pegida-Anhänger nicht daran halten würden, habe man nicht ahnden können, weil es nur eine "Selbstverpflichtung" gewesen sei, hieß es später. Zudem will die Polizei nun prüfen, ob ein Beamter beim Verlesen der Auflagen für die Pegida-Demonstration gleich auch noch "einen erfolgreichen Tag" gewünscht hat.