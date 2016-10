«Designers' Open»: Über 250 Teilnehmende aus rund 20 Ländern

erschienen am 18.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Zur 12. Designmesse und dem begleitenden Festival werden von Freitag bis Sonntag in Leipzig mehr als 250 Teilnehmer aus rund 20 Ländern erwartet. Bei «Designers' Open» stehen in der Kongresshalle am Zoo 14 Säle für die Ausstellungsschwerpunkte Mode, Architektur, Inneneinrichtung, Grafik und Forschung zur Verfügung, wie Projektleiterin Silvana Kürschner am Dienstag sagte. Außerdem sind über das Stadtgebiet verteilt an weiteren 34 Orten Galerien, Werkstätten und Ateliers mit ihren Angeboten dabei. Erwartet werden wie im Vorjahr rund 16 400 Besucher.