Deutlicher RÃ¼ckgang von KleingÃ¤rten auf dem Land

Deutlicher Rückgang von Kleingärten auf dem Land

erschienen am 01.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Vor allen in ländlichen Regionen verschwinden immer mehr Kleingärten in Sachsen. Laut Landesverband Sachsen der Kleingärtner ist die Zahl der Areale seit 2003 von landesweit 223 000 in 3950 Gartenvereinen auf aktuell 205 000 in 3775 Vereinen gesunken. Sachsen sei dennoch der bundesweit größte Landesverband, hieß es. Verbandspräsident Peter Paschke in Dresden hofft, dass der Rückgang sich nicht in dem Maße wie bislang fortsetzt. «Wir werden die 200 000 wohl noch unterschreiten», sagt er. «Es könnte sich aber bei etwa 195 000 stabilisieren.» Während in Städten wie Leipzig vor allem das Interesse junger Familien groß ist, verzeichnet der Verband in ländlichen Regionen einen Leerstand bis zu 20 Prozent.