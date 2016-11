Deutsch-Polnischer Journalistenpreis zum 20. Mal ausgeschrieben

24.08.2016

freiepresse.de

Sachsen

Arno Burgi/Archiv

Lehrer wappnen sich gegen Fremdenhass im Klassenzimmer

Berlin (dpa) - Die Robert Bosch Stiftung will ihr in Sachsen gestartetes Modellprojekt gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus an Berufsschulen ... weiterlesen