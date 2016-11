Deutsch lernen als Beitrag zur Wissenschaft

erschienen am 05.11.2016



Leipzig (dpa) - Rund 70 Flüchtlinge leisten mit ihrer Teilnahme an einem Deutschkurs im Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften eine Beitrag zur Forschung. Der Kurs ist zugleich eine wissenschaftliche Studie. Die Forscher wollen herausfinden, wie eine neue Sprache am effektivsten gelernt wird und was dabei im Gehirn passiert. Die Flüchtlinge sind nach Angaben der Forscher allesamt arabischen Muttersprachler aus Syrien, Libanon und Irak. Sie lernen ein halbes Jahr Deutsch - ihr Gehirn wird dabei regelmäßig in einem Magnetresonanztomographen durchleuchtet. Eine erste, sehr vorläufige Auswertung der erhobenen Daten soll bis Ende des Jahres vorliegen.