Die Entwaffnung von Reichsbürgern in Sachsen stockt

Von Uwe Kuhr

erschienen am 11.05.2017



Dresden/Zwickau. Die im November in Sachsen in Angriff genommene Entwaffnung von sogenannten Reichsbürgern steckt fest. Nach Recherchen des MDR seien 55 Fälle ins Visier der Landkreisbehörden geraten, von denen erst drei ihre Waffen abgeben mussten. Spektakulär verlief eine entsprechende Beschlagnahme mit großem Polizeiaufgebot im Dezember im mittelsächsischen Rechenberg-Bienenmühle. Doch danach wurde es still.

Dabei war Innenminister Markus Ulbig (CDU) forsch vorangegangen. Mit einem Erlass gab er den Unteren Waffenbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten die rechtliche Handhabe, um die Waffen verherrlichende Szene zu "entschärfen". Im Landtag erklärte Ulbig, wer sich von der BRD und ihren Gesetzen lossage und sich stattdessen zum Deutschen Reich in den Grenzen von 1937 oder zu einem fiktiven anderen Staatsgebilde bekenne, erfülle nicht die besonderen Zuverlässigkeitsanforderungen für den privaten Waffenbesitz.

"Die Waffenbehörden dürfen daher nicht davon ausgehen, dass ,Reichsbürger‘, die eine waffenrechtliche Erlaubnis besitzen oder beantragen, die Gewähr dafür bieten, dass sie mit den Waffen den Gesetzen gemäß verantwortlich umgehen", erklärt Ulbig gegenüber der "Freien Presse". Er spricht von Extremisten und verneint Forderungen nach schärferen Waffengesetzen. "Die jetzigen reichen aus", sagt er.

Gegenwind bekommt er aber aus dem Landkreis Zwickau. Dem dortigen Ordnungsbeigeordneten Carsten Michaelis (CDU) reichen bloße Indizien nicht. Er will von vermeintlichen Reichsbürgern ein schriftliches Bekenntnis. Wenn jemand Personalausweise, Pässe und Führerscheine bei Behörden abgäbe, weil man sie nicht mehr brauche, sei das ja nur eine Meinungsäußerung, sagt er. Ulbig nannte derartige "Austrittsversuche" aus der BRD ein klares Indiz für Reichsbürger-Ideologien. Ihm stärkt Sachsens Städte- und Gemeindetag den Rücken, der Kommunen zum Umgang mit Reichsbürgern berät.

Seit einigen Tagen versendet das Ordnungsamt des Landkreises Zwickau Briefe an Waffenbesitzer, in denen sie unter der Rubrik "Reichsbürger" ein Bekenntnis ablegen sollen. Der untere Teil des Anschreibens ist als Antwortzettel abzutrennen. Unter dem Satz: "Ich erkenne die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland und deren Gesetze als für mich bindend an" sind zwei Kästchen mit "ja" und "nein" angegeben. Daneben steht in Klammern: Zutreffendes ankreuzen. Wie viele Briefe verschickt wurden und auf welcher Rechtsgrundlage sie basieren, blieb als Anfrage an den Landkreis bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Unklar ist zudem, welche Folgen falsche Angaben haben.

In Behörden gilt der Brief als eher naiv. "Nicht zielführend", verlautete aus dem Landesamt für Verfassungsschutz. Dort gehen aus Kommunen mit steigender Zahl Anfragen ein, ob gegen Antragsteller für Waffenerlaubnisse Bedenken bestehen. Wer, wie Reichsbürger, dort als Extremist gilt, müsse nicht noch angeschrieben werden, heißt es.

Anlass für den bundesweit scharfen Ton gegenüber Reichsbürgern waren zwei blutige Ereignisse 2016. Erst in Sachsen-Anhalt und dann in Bayern wurde auf Polizisten bei Vollstreckungsmaßnahmen geschossen. Mehrere Beamte wurden dabei verletzt und im fränkischen Georgensgmünd sogar einer getötet. Bayern hat inzwischen 94 Reichsbürgern die Waffen entzogen.

Seither beobachtet der Verfassungsschutz erstmals die uneinheitliche, aber als sehr renitent geltende Szene. Damit rückten auch in Sachsen Übergriffe auf Gerichtsvollzieher, Finanzbeamte und Richter in den Fokus. Ging man Anfang 2017 noch von etwa 500 Reichsbürgern im Freistaat aus, beziffert man ihre Zahl regierungsintern nun auf etwa 750. Die Extremismus-Expertin der Linken im Landtag, Kerstin Köditz, spricht vom Doppelten und verweist zudem auf eine hohe Dunkelziffer. Damit steige auch die Zahl der Waffenbesitzer, sagt sie. "Und die Szene wächst weiter."