Die Straßenkinder von Leipzig

Drogen, Rocker und Kriminalität - die zwei Kilometer lange Eisenbahnstraße im boomenden Leipzig hat ein finsteres Image. Ein Besuch auf Deutschlands angeblich schlimmster Straße.

Von Anika Reker und Sebastian Willnow

erschienen am 05.01.2017



Leipzig. Nagelstudios, Wettbüros, orientalische Restaurants und eine gutbürgerliche Imbissstube reihen sich in der Eisenbahnstraße aneinander. Die frühere Einkaufsmeile im Leipziger Osten wird von manchen als "gefährlichste Straße Deutschlands" bezeichnet. Ein großes mediales Echo über Drogenhandel, Fehden zwischen verfeindeten Familienclans und Bandenkriminalität haben ihr Image ruiniert und das gesamte Viertel in Verruf gebracht.

Diesen Sommer sorgte eine tödliche Schießerei im Rocker-Milieu für neue Schlagzeilen über das Leipziger Sorgenkind. Daran beteiligt gewesen sein soll der Leipziger Boss des Rockerclubs Hells Angels. Vorgestern wurde der 34-Jährige, der abgetaucht war, in Wien festgnommen. Leipzigs Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin nun die Auslieferung des Mannes nach Deutschland. Die Eisenbahnstraße - dort sind die Höllenengel zu Hause. Gleichzeitig zieht die Gegend aber auch junge Leute, Studenten und Künstler an, die sich mehr um steigende Mieten als um Kriminalitätsstatistiken sorgen.

Im Haus mit der Nummer 113 ist wenig von einer finsteren Eisenbahnstraße zu spüren. Im großen Schaufenster des alten Gebäudes wirbt ein buntes Plakat für eine "Küche für alle", während drinnen eine Gruppe Kinder aus der Nachbarschaft unter Missachtung jeglicher Klangregeln munter auf eine große Trommel einprügelt. Von dem Lärm völlig unberührt fegt ein junger Mann in modischer Dreiviertel-Jeans beflissen Kartoffelschalen vom Boden. Weiter hinten in der Küche kämpfen viele freiwillige Köche um wenig Platz vor den Töpfen, in denen Reisnudeln und Gemüse für ein veganes Abendessen brutzeln.

"Wir wollen ein Wohnzimmer für den Stadtteil sein", sagt Yu Ohtani. Mit seiner ordentlichen Pagenkopf-Frisur und dem hochgeknöpften Karo-Hemd unter der feinen Strickjacke wirkt der 32-Jährige in dem von ihm selbst ins Leben gerufenen Chaos beinah etwas fehl am Platz. Sein Verein "Japanisches Haus" organisiert neben der Mitmach-Küche, bei der es Essen gegen eine Spende gibt, außerdem Konzerte, Ausstellungen und Aktionen für Geflüchtete.

Dass immer mehr junge Menschen und Studenten in das Viertel ziehen und sich beteiligen, freut Ohtani sehr. Der Doktorand, der zurzeit in Stadtplanung promoviert, wohnt selbst seit etwa vier Jahren in dem Gebäude. Anfangs hatte er von Drogenkriminalität und Bandenkriegen gar nichts gewusst. Außer ein paar Fahrraddiebstählen habe er aber auch nie Probleme mit dem alltäglichen Leben auf der in Verruf geratenen Straße gehabt. "Es ist schon okay hier und vor allem spannender als in anderen Vierteln. Die vielen verschiedenen Menschen machen den Reiz aus. Für mich ist das gelebte Urbanität."

Laut Polizeisprecherin Maria Braunsdorf sehen das nicht alle so locker wie Ohtani. Das Sicherheitsgefühl vieler Anwohner sei zum einen durch sich tatsächlich häufende religiöse und ethnische Konflikte, aber auch durch die Berichterstattung der Medien extrem geschwächt worden. Ein immer lauter werdender Ruf nach mehr Polizeipräsenz habe dann dazu geführt, dass im Sommer 2014 ein zusätzlicher Polizeistandort "Eisenbahnstraße" eingerichtet wurde.

Der Kriminalitätsatlas der Stadt Leipzig zeigt anhand einer orangenen Färbung, dass in dem Gebiet um die Eisenbahnstraße im Jahr 2015 tatsächlich mehr Straftaten verübt wurden als in anderen Stadtteilen. Mit im Schnitt etwa 16.000 Delikten pro 100.000 Einwohnern liegt die Quote aber noch unter der des dunkelrot markierten Stadtzentrums. Natürlich sorgen Delikte wie Taschen- und Ladendiebstähle, die die Innenstadt statistisch an die Spitze treiben, nicht für die Schlagzeilen, die der Eisenbahnstraße weit über Leipzigs Stadtgrenzen hinaus zu zweifelhaftem Ruhm verhalfen.Dass Drogenhandel, -konsum und damit verbundene Beschaffungskriminalität zum Alltag im Viertel gehören, weiß Streetworker Tom Ney nur zu gut. Er und seine Kollegin kennen die Verstecke der Dealer und der Abhängigen im Stadtteilpark. Regelmäßig drehen sie dort ihre Runden, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und gebrauchte Spritzen einzusammeln. In eine wirklich brenzlige Situation sei er auf der Eisenbahnstraße noch nie geraten. "Hier ist es auch nicht schlimmer als an anderen sogenannten sozialen Brennpunkten in Deutschland", sagt Ney.