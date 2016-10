Diebe machen Kasse: Riesiger Schaden in Spielothek

erschienen am 19.10.2016



Eula. Bei einem Einbruch in eine Spielothek in Eula (Landkreis Leipzig) haben Unbekannte einen enormen Schaden angerichtet. Die Täter waren in der Nacht zum Dienstag über ein Flachdach in die Räume gelangt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort brachen sie mehrere Tresore auf und öffneten überwiegend gewaltsam auch die knapp drei Dutzend Spielautomaten, um an das darin befindliche Geld zu gelangen.

Bevor sie mit einem sechsstelligen Betrag verschwanden, entleerten die Einbrecher in den Räumen noch mindestens einen Feuerlöscher. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. (fp)