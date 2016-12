Diebe stehlen 200 Kilogramm schwere Statuen von Denkmal

erschienen am 16.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Rund 200 Kilogramm schwer sind drei Statuen aus Metall, die Diebe in Leipzig von einem Denkmal gestohlen haben. Vom Carl-Friedrich-Zöllner-Denkmal im Rosenthal im Zentrum wurden drei der fest verankerten «Chorknaben» entwendet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine der drei fast einen Meter großen Figuren aus Grauguss und Bronze muss den Dieben heruntergefallen sein, da die Hände und andere Reste noch am Ort des Diebstahls lagen. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Personen das Diebesgut mit einem Auto oder einem Transporter abtransportiert haben. Der Diebstahl ereignete sich den Angaben zufolge bereits am vergangenen Wochenende. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen.