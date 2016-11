Doppelt so viele Anschläge auf Asylunterkünfte

erschienen am 09.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Zahl der Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Sachsen hat sich im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch in Dresden mitteilte, stieg deren Zahl von Januar bis Ende Juni von 25 im vergangenen Jahr auf 70 im Vergleichszeitraum. Zuvor hatte das MDR-Magazin «Exakt» berichtet. Laut LKA gelten 62 der Taten als rechtsextremistisch motiviert. 7 Fälle seien aufgeklärt und 9 Tatverdächtige ermittelt worden. 8 Fälle hätten nicht eindeutig zugeordnet werden können, sagte ein Sprecher.