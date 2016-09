Drei Autos brennen in Leipzig

erschienen am 22.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig haben in der Nacht zu Donnerstag drei Autos gebrannt. Zuerst geriet ein Auto gegen 0.35 Uhr in der Travniker Straße in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen dann auf zwei weitere Autos über, die ebenfalls völlig ausbrannten. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.